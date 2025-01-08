закрыть
8 января 2025, среда, 0:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые обнаружили слабое место супербактерий

  • 8.01.2025, 1:12
Ученые обнаружили слабое место супербактерий

Все оказалось просто.

Ученые из Университета Макмастера сделали важное открытие, связанное с борьбой против лекарственно-устойчивых бактерий.

Канадские исследователи совершили прорыв в борьбе с устойчивыми к антибиотикам бактериями. Они обнаружили, что лишая бактерии цинка, можно сделать их уязвимыми даже к старым антибиотикам, пишет New Voice.

Как известно, многие бактерии развивают устойчивость к антибиотикам, что делает лечение инфекций все более сложной задачей.

Однако ученые из Университета Макмастера выяснили, что у этих супербактерий есть слабое место — цинк.

Оказалось, что цинк играет ключевую роль в защитных механизмах бактерий, помогая им противостоять антибиотикам. Лишив бактерии этого элемента, ученые смогли восстановить эффективность некоторых антибиотиков, которые ранее считались бесполезными против этих супербактерий.

Это открытие может стать новым подходом к лечению инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам микроорганизмами. Оно дает надежду на то, что в будущем мы сможем эффективно бороться с этой серьезной проблемой здравоохранения.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц
Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип