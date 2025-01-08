Ученые обнаружили слабое место супербактерий 8.01.2025, 1:12

Все оказалось просто.

Ученые из Университета Макмастера сделали важное открытие, связанное с борьбой против лекарственно-устойчивых бактерий.

Канадские исследователи совершили прорыв в борьбе с устойчивыми к антибиотикам бактериями. Они обнаружили, что лишая бактерии цинка, можно сделать их уязвимыми даже к старым антибиотикам, пишет New Voice.

Как известно, многие бактерии развивают устойчивость к антибиотикам, что делает лечение инфекций все более сложной задачей.

Однако ученые из Университета Макмастера выяснили, что у этих супербактерий есть слабое место — цинк.

Оказалось, что цинк играет ключевую роль в защитных механизмах бактерий, помогая им противостоять антибиотикам. Лишив бактерии этого элемента, ученые смогли восстановить эффективность некоторых антибиотиков, которые ранее считались бесполезными против этих супербактерий.

Это открытие может стать новым подходом к лечению инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам микроорганизмами. Оно дает надежду на то, что в будущем мы сможем эффективно бороться с этой серьезной проблемой здравоохранения.

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