Ученые обнаружили слабое место супербактерий
- 8.01.2025, 1:12
Все оказалось просто.
Ученые из Университета Макмастера сделали важное открытие, связанное с борьбой против лекарственно-устойчивых бактерий.
Канадские исследователи совершили прорыв в борьбе с устойчивыми к антибиотикам бактериями. Они обнаружили, что лишая бактерии цинка, можно сделать их уязвимыми даже к старым антибиотикам, пишет New Voice.
Как известно, многие бактерии развивают устойчивость к антибиотикам, что делает лечение инфекций все более сложной задачей.
Однако ученые из Университета Макмастера выяснили, что у этих супербактерий есть слабое место — цинк.
Оказалось, что цинк играет ключевую роль в защитных механизмах бактерий, помогая им противостоять антибиотикам. Лишив бактерии этого элемента, ученые смогли восстановить эффективность некоторых антибиотиков, которые ранее считались бесполезными против этих супербактерий.
Это открытие может стать новым подходом к лечению инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам микроорганизмами. Оно дает надежду на то, что в будущем мы сможем эффективно бороться с этой серьезной проблемой здравоохранения.