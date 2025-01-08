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Ученые: Древние римляне имели пониженный уровень IQ

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  • 8.01.2025, 9:44
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Ученые: Древние римляне имели пониженный уровень IQ

Названа неожиданная причина.

Загрязнение свинцом воздуха в Древнем Риме могло снизить средний IQ тогдашних людей. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, о котором рассказывает Sky News.

Отмечается, что в Римской империи свинец широко использовался в глазурованных столовых изделиях, красках, косметике, его намеренно употребляли внутрь, а также он присутствовал в воздухе - попадал в него как выброс от горнодобывающей и плавильной промышленности.

Исследователи пришли к выводу, что уровень фонового загрязнения свинцом в то время был настолько сильным, что повлиял на здоровье большей части Европы. В частности, это повлекло «широко распространенное снижение когнитивных способностей, включая снижение коэффициента интеллекта (IQ) на 2,5-3 пункта по всей Римской империи».

«Снижение IQ на 2-3 балла - это немного, но если применить это практически ко всему европейскому населению, то это очень важно», - сказал соавтор исследования и доцент кафедры гидрологии снега и льда в Институте исследований пустынь Натан Челлман.

Свинец, найденный в образцах льда из Гренландии, исследователи связывают с древнеримской добычей и выплавкой серебра. На каждую унцию серебра, полученную в результате древнего промышленного процесса, производились тысячи унций свинца, большая часть которого выбрасывалась в атмосферу.

Ученые использовали современные исследования воздействия свинца, чтобы определить, какое количество этого химического элемента, вероятно, попало бы в кровь римлян и какое это имело бы влияние на их когнитивные функции.

Сегодня известно, что воздействие свинца может иметь серьезные последствия для здоровья.

Отмечается, что в годы пика Римской империи, с 27 до н. э. до 180 г. н. э., маленькие дети имели 2,4 микрограмма свинца на децилитр крови, тогда как во время неолита, который длился с 10 000 до н. э. до 2200 до н. э. этот показатель составлял 1 мкг/дл.

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