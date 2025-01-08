Трамп выложил в Сеть карту США с «новым 51-м штатом»6
- 8.01.2025, 10:56
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И это не Гренландия.
После новости о том, что Трюдо покинул пост лидера Либеральной партии и готов сложить полномочия премьер-министра Канады, Дональд Трамп снова поднял вопрос присоединения страны к США.
Об этом он написал на своей странице в Truth Social. Республиканец выложил в Сеть сразу две карты: на одной Канада и США в цветах флага Америки, а на второй показал объединенную карту с надписью «Соединенные Штаты». Также новоизбранный глава Белого дома сделал одну лишь запись под картами: «О, Канада».
Еще в начале декабря 2024 года Трамп провел встречу с Трюдо в своем поместье в Мар-а-Лаго. Тогда он и заявил, что если для Канады 25% торговые пошлины неподъемны, то он предлагает стране стать 51-м штатом США. Более того, Трамп даже предложил Трюдо занять пост губернатора нового штата.
В декабре лидер «Партии зеленых» Канады Элизабет Мэй подчеркнула, что шутки о 51-м штате США уже не смешные. Трамп не унимался и написал пост о том, что США субсидируют Канаду ежегодно 100 млн долларов. При этом большинство канадцев только спит и видит, как они присоединяются к США.