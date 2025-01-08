Трамп выложил в Сеть карту США с «новым 51-м штатом» 6 8.01.2025, 10:56

4,578

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

И это не Гренландия.

После новости о том, что Трюдо покинул пост лидера Либеральной партии и готов сложить полномочия премьер-министра Канады, Дональд Трамп снова поднял вопрос присоединения страны к США.

Об этом он написал на своей странице в Truth Social. Республиканец выложил в Сеть сразу две карты: на одной Канада и США в цветах флага Америки, а на второй показал объединенную карту с надписью «Соединенные Штаты». Также новоизбранный глава Белого дома сделал одну лишь запись под картами: «О, Канада».

Еще в начале декабря 2024 года Трамп провел встречу с Трюдо в своем поместье в Мар-а-Лаго. Тогда он и заявил, что если для Канады 25% торговые пошлины неподъемны, то он предлагает стране стать 51-м штатом США. Более того, Трамп даже предложил Трюдо занять пост губернатора нового штата.

В декабре лидер «Партии зеленых» Канады Элизабет Мэй подчеркнула, что шутки о 51-м штате США уже не смешные. Трамп не унимался и написал пост о том, что США субсидируют Канаду ежегодно 100 млн долларов. При этом большинство канадцев только спит и видит, как они присоединяются к США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com