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Коллапс на границе: очередь на выезд из Беларуси в Польшу увеличилась

  • 8.01.2025, 11:12
  • 1,280
Коллапс на границе: очередь на выезд из Беларуси в Польшу увеличилась

Люди стоят сутками.

Как сообщает Госпогранкомитет, около 2400 единиц транспорта ожидают въезда в Польшу из Беларуси.

«По состоянию на 10.00 перед пунктом пропуска Тересполь (Брест) въезда в Польшу ожидают более 2300 легковушек и 55 автобусов», — говорится в сообщении.

«Минсктранс» сообщает, что автобусы прибывают в Варшаву и отправляются из нее с существенным опозданием.

После того как Литва и Латвия запретили въезд машин с белорусскими номерами, Польша осталась единственной страной, куда разрешен въезд авто, зарегистрированным в Беларуси. При этом за рулем должен находиться владелец. На данный момент на белорусско-польской границе работает всего один пункт пропуска для легковых автомобилей - «Брест - Тересполь».

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