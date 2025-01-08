Подозреваемый в подрыве Cybertruck использовал ChatGPT 3 8.01.2025, 11:45

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Фото: Reuters

Стало известно, какие вопросы он задавал ИИ.

Мэттью Ливельсбергер, подозреваемый в подрыве электромобиля Tesla Cybertruck у отеля в Лас-Вегасе, использовал ChatGPT при подготовке преступления. Об этом сообщил шериф городской полиции Кевин Макмахилл, сообщил телеканал NBC News.

Ливельсбергер с помощью ИИ, в частности, пытался выяснить, сколько взрывчатки ему потребуется и как ее приобрести. «Я думаю, что это первый известный инцидент на территории США, когда ChatGPT использовался, чтобы помочь человеку создать конкретное [взрывное] устройство», — отметил шериф.

Представитель компании OpenAI, разработчика ChatGPT, выразил сожаление, что ИИ использовался для подготовки атаки. «Наши модели разработаны таким образом, чтобы минимизировать вредный контент. В данном случае ChatGPT предоставил информацию, уже общедоступную в интернете», — отметил он.

Напомним, взрыв электромобиля произошел у здания отеля Trump International Hotel, принадлежащего избранному президенту США Дональду Трампу, 1 января. Ливельсбергер покончил с собой за секунды до взрыва.

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