Белорусский офицер: Лукашенко хотел отправить войска на Киев 4 8.01.2025, 14:08

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ВСУ удалось сорвать планы диктатора.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому блогеру Лексу Фридману рассказал, что в первые дни войны у них состоялся разговор с Лукашенко.

Белорусский диктатор предлагал украинскому президенту ударить по Мозырскому НПЗ. Что стоит за этим заявлением? Сайт Charter97.org на условиях анонимности поговорил с белорусским офицером:

— Лукашенко хотел получить повод для того, чтобы вступить в войну. Так называемый «казус белли». Представим себе, что Украина бьет по Мозырскому НПЗ, а в огне сгорают несколько десятков, а то и сотен рабочих. Это прекрасный повод и картинка для того, чтобы отправить сомневающихся белорусов на войну.

Лукашенко думал, что россияне с легкостью возьмут Киев, а он на финальном этапе вышлет туда несколько тысяч своих ССОшников для зачистки.

Тут ведь в нем боролись два его качества. Любому диктатору хочется «военной славы». Не просто так ведь он надевает эти мундиры генералиссимуса. Думаю, Лукашенко хотел бы войти в историю как «освободитель Киева». С другой стороны — трусость. Он бы ждал до последнего, чтобы не было никакой опасности того, что его «военная операция» пойдет не по плану.

Есть известный исторический пример, который изучают в военных вузах. Муссолини до последнего не вступал в войну против Франции на стороне Гитлера. Только после того, как нацисты вошли в Париж, итальянские фашисты начали наступление на Францию. Да еще и с переменным успехом. Французы давали мощный отпор, у итальянцев ничего не получалось. Гитлеру пришлось заставить коллаборационистское правительство Петена подписать мир с Италией.

Так и Лукашенко. Он верил, что русские возьмут Киев, ждал, когда сопротивление будет сломлено, ему был нужен лишь повод для того, чтобы вступить в войну. Однако «Киева за три дня не случилось». ВСУ дали отпор, Лукашенко также пошел на попятную и струсил. Теперь война для него — страшный сон.

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