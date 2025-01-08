На Кубе после взрывов на складе боеприпасов пропали 13 военных 7 8.01.2025, 19:47

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Среди пропавших — два военных в звании майора и два унтер-офицера.

На складе боеприпасов в провинции Ольгин на востоке Кубы прогремели взрывы, сообщила пресс-служба Министерства революционных вооруженных сил страны в соцсети Х (Twitter).

Взрывы произошли на объекте в муниципалитете Рафаэль Фрэире. В результате ЧП без вести пропали 13 военнослужащих, отметили в ведомстве.

Среди пропавших — два военных в звании майора и два унтер-офицера.

Министерство опубликовало список пропавших военных, их родственников проинформировали о ЧП.

На объекте начался пожар, из зоны возгорания были эвакуированы более 360 человек. Вооруженные силы Кубы совместно с властями муниципалитета начали расследование произошедшего.

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