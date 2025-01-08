Сербия разорвала часть оборонных контрактов с Россией

Сербия разорвала часть оборонных контрактов с Россией2
- 8.01.2025, 20:18
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Из-за санкций.
Сербские власти разорвали часть контрактов в сфере военного сотрудничества с Россией, еще часть отложили на неопределенное время. Об этом заявил начальник Генштаба Сербии генерал Милан Мойсилович в интервью порталу «Вечерние новости».
По его словам, даже после наложения санкций на Россию Белград нашел способ обеспечить устойчивые и гибкие поставки российского вооружения благодаря лицензированному его производству в других странах. Он отметил, что сербская армия сегодня может организовать высокого уровня техобслуживание, восстановление запчастей для значительной части этого вооружения.
«Что касается [новых] поставок оружия из Российской Федерации, то на данный момент это практически невозможно. Мы пытаемся найти способ преодоления вновь создавшейся ситуации дипломатическим путем. Мы расторгли некоторые соглашения и отложили другие в надежде, что ситуация в международных отношениях на глобальном уровне нормализуется и позволит реализовать соглашения», — отметил генерал.