Трамп может обрушить цены на нефть 4 8.01.2025, 20:51

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Джим Роджерс допустил обвал цен на нефть до $30–40 за баррель.

Политика избранного президента США Дональда Трампа может привести к снижению цен на нефть до $30–40 за баррель. Об этом рассказал в интервью РБК американский инвестор, владелец Rogers Holdings Джим Роджерс. «Drill, baby, drill» («Бури, детка, бури». — Прим.) был одним из лозунгов Трампа во время предвыборной кампании.

«Если США увеличат бурение, это, безусловно, повлияет на цены на нефть на некоторое время. Если мистер Трамп действительно нарастит добычу, цена нефти может снизиться до $30–40 за баррель на какое-то время. Но чтобы существенно нарастить добычу, потребуется время», — допустил Роджерс, подчеркнув, что существенная часть мировых запасов нефти сосредоточена за пределами США и запасы этого ресурса повсеместно сокращаются.

Комментируя в целом товарные рынки, Роджерс отметил, что большинство сырьевых товаров находится в некотором упадке, в то время как американский фондовый рынок достигает рекордных высот. «Я бы посоветовал людям во многих странах мира обратить внимание на сырьевые товары, а не на акции», — отметил он.

До выборов президента США он говорил, что считает привлекательным сырье из сельскохозяйственного сектора, нефть, а также металлы. Тогда Роджерс подчеркивал, что мир по-прежнему сильно зависит от нефти, и хотя мировое сообщество пытается отойти от ее использования, на это уйдет много времени.

Аналитики Bank of America в ноябре спрогнозировали падение нефтяных цен при Дональде Трампе. По словам стратега BofA Франсиско Бланша, предложенные избранным президентом тарифы, скорее всего, ограничат мировую торговлю, снизив тем самым цены на нефть и газ. Также эксперты Bank of America прогнозируют, что из-за увеличения поставок нефти средняя цена на нефть Brent в 2025 году составит $65 за баррель, а рост спроса в следующем году составит 1 млн баррелей в день.

Цены на сырьевые товары могут упасть до пятилетнего минимума в 2025 году на фоне избытка нефти, полагают эксперты Всемирного банка. В 2024–2026 годах организация прогнозирует падение мировых цен на сырье почти на 10%. Как ожидают во Всемирном банке, в следующем году предложение нефти будет превышать спрос в среднем на 1,2 млн баррелей в сутки. Более значительный профицит ранее был зафиксирован дважды — в 2020 году, когда закрывались предприятия во время пандемии, и в 1998 году в период резкого падения цен на нефть.

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