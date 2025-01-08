В Индии слон напал на посетителей фестиваля
- 8.01.2025, 21:06
Пострадали не менее 17 человек
Слон напал на посетителей фестиваля в индийском штате Керала, сообщает телеканал NDTV.
В результате атаки пострадали не менее 17 человек, один из них находится в критическом состоянии. Большинство травм люди получили из-за давки, возникшей из-за паники.
Праздник проходил рядом с мечетью, на площадку вывели пять слонов, украшенных золотыми пластинами. Внезапно один из них начал волноваться и бросился в толпу людей. Погонщики пытались усмирить животное на протяжении двух часов, слона заковали в цепи. Что стало причиной агрессии слона, не уточняется.