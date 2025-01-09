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В «доме Чижа» выставили на продажу квартиру, квадратный метр которой стоит больше 9200 долларов

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  • 9.01.2025, 12:23
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В «доме Чижа» выставили на продажу квартиру, квадратный метр которой стоит больше 9200 долларов

Что представляет собой жилье за такие деньги?

В «доме Чижа», который находится в Минске рядом с Троицким предместьем, продается отремонтированная и меблированная двухкомнатная квартира. Жилье отличается тем, что в нем рекордная стоимость «квадрата» — 9249 долларов. «Зеркало» посмотрело, за что просят такие деньги.

Так называемый дом Чижа — это 24-этажное монолитное здание № 6 на улице Сторожевской, построенное в 2011 году. Он отличается тем, что квартиры в нем, даже неотремонтированные, всегда стоили очень дорого.

Двушка, о которой идет речь, находится на 12-м этаже здания, ее общая площадь составляет 97,2 м², жилая — 65 м², кухня — 16 м². Окна квартиры выходят на Свислочь.

В объявлении отмечено, что квартира эксклюзивная — в ней сделали «ультрадорогой ремонт», а планировка и интерьер до мельчайших деталей были разработаны именитыми дизайнерами.

Сообщается, что вся мебель изготовлена по эксклюзивным чертежам, картины писались под этот интерьер, многие предметы — это штучные экземпляры, которые доставили из разных уголков мира. Межкомнатные двери и мебельные фасады расписывались в единой концепции и для «создания атмосферы благополучия и шика».

Жилье продается с итальянской мебелью ручной работы и люксовой техникой. Есть много мелочей для повседневного комфорта: портьеры раздвигаются с пульта управления, система очистки и обогащения воды, климат-контроль циркуляции воздуха и прочее.

Как сообщается в объявлении, в квартире никто не жил, все там так и осталось новым.

Жилье продается вместе с машино-местом в отапливаемом паркинге под домом.

Сейчас недвижимость выставлена за 3 139 128 рублей, или 899 000 долларов. При такой стоимости жилья «квадрат» обойдется рекордно дорого — 32 296 рублей, или 9249 долларов. Отметим, что в сентябре прошлого года эта квартира продавалась на 51 000 долларов дороже.

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