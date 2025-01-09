Зеленский рассказал о «наибольшей победе за все время войны» 1 9.01.2025, 17:09

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Владимир Зеленский

Россия лишилась почти 60 000 военных с украинского фронта.

Курская операция ВСУ стала одной из главных побед Украины с начала полномасштабной войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 9 января, во время выступления на заседании в формате «Рамштайн», информирует FREEДОМ.

«Возьмем, например, Курскую операцию — это одна из наших побед, я думаю, одна из крупнейших побед не только прошлого года, но и за все время войны. России пришлось снять почти 60 000 военных с украинского фронта», — подчеркнул президент.

Он напомнил, что в этот понедельник, 6 января, прошло пять месяцев, как украинские войска удерживают буферную зону на российской территории.

«Многие российские угрозы и смелые заявления оказались блефом — особенно после того, как украинцы вошли в Курскую область. И я уверен, что еще больше их угроз окажется блефом, если мы все вместе будем еще настойчивее работать над тем, чтобы подтолкнуть Россию к миру» — акцентировал Зеленский, обращаясь к участникам «Рамштайна».

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