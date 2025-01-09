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ВСУ выбили северокорейских военных из села Николаевка в Курской области

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  • 9.01.2025, 18:56
ВСУ выбили северокорейских военных из села Николаевка в Курской области

Танк вел огонь прямой наводкой по позициям оккупантов с близкого расстояния.

Вооруженные силы Украины продолжают демонстрировать успехи в Курской области, где бойцы 22-й отдельной механизированной бригады выбили северокорейских наемников из населенного пункта Николаевка.

Операция была проведена при поддержке украинских дронов, которые помогали координировать действия пехоты.

Украинские военные использовали ударные FPV-дроны, чтобы нанести точечные удары по зданиям, где укрывались вражеские войска.

Также танк ВСУ вел огонь прямой наводкой по позициям оккупантов с близкого расстояния.

После этого пехотинцы 22-й бригады провели зачистку всех домов в деревне, проверяя их на наличие северокорейских военных, которые поддерживают Россию на этом участке фронта.

По итогам операции было ликвидировано не менее девяти противников.

Видео с кадрами успешной операции было опубликовано Телеграм-каналом SIMARGL, который освещает работу украинских подразделений БПЛА.

Анализ опубликованных данных, проведенный OSINT-аналитиком @moklasen, подтвердил, что операция проходила в районе деревни Николаевка Суджанского района Курской области.

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