«Коммунарка» будет выпускать «дубайские» конфеты 3 9.01.2025, 20:39

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По оригинальному рецепту.

На кондитерской фабрике «Коммунарка» анонсировали новинку: в 2025 году там начнут производить конфеты «Дубайские» по оригинальному рецепту, сообщает Telegraf.news.

— В 2025 году белорусов ждет новинка — конфеты «Дубайские». Рецепт будет оригинальный, ничего менять не станем, — пообещала главный технолог СОАО «Коммунарка» Ирина Мацыгуд.

Она добавила, что пользователи TikTok и Instagram давно просят производить шоколад с мятой и на предприятии «работают над этим вопросом».

В 2024 году социальные сети переполнились видео и публикациями о дубайском шоколаде. И хоть бум уже прошел, десерт то и дело периодически вспоминают, а также пытаются повторить рецепт.

Дубайский шоколад — это хрустящая сладость, которая включает в себя молочный шоколад, тесто катаифи в виде тонких нитей, фисташковую или кунжутную пасту. Оригинальные плитки производят вручную в компании из ОАЭ Fix Dessert Chocolatier.

Популярность дубайского шоколада, вероятно, обусловлена необычными ингредиентами, хрустящей начинкой и довольно высокой стоимостью. Например, на сайте производителя сразу 6 штук по 200 грамм продают за 120 долларов. То есть 1 плитка стоит 20 долларов.

Попробовать беларусские сладости сладкоежки смогут не везде: из-за короткого срока годности (всего две недели) планируется, что они появятся только в фирменных кофейнях предприятия. В Минске их больше всего — восемь. Еще по одной находится в Гродно, Бобруйске и Бресте.

Цену на «дубайские» конфеты на «Коммунарке» журналистам не раскрыли.

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