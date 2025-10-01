закрыть
1 октября 2025, среда
В США впервые с 2019 года начался правительственный шатдаун

  • 1.10.2025, 7:54
  • 1,776
В США впервые с 2019 года начался правительственный шатдаун

Правительство приостановило работу.

Правительство Соединенных Штатов впервые за семь лет приостановило работу. Причиной стала неспособность Конгресса утвердить вовремя бюджет для финансирования ряда федеральных ведомств.

Об этом сообщает CNN и Bloomberg.

Федеральное правительство официально прекратило работу после того, как расколотый Конгресс не смог принять законопроект о финансировании. Это первое прекращение работы правительства с 2019 года.

Лидеры Республиканской и Демократической партий как публично, так и частным образом настаивают, что не будут виноваты в остановке финансирования.

Республиканцы требуют, чтобы демократы просто согласились продлить действующее финансирование еще на семь недель. Демократы отказываются это делать без существенных уступок в обмен на свои голоса для принятия любого финансового законопроекта в Сенате.

Сенаторы покинули Капитолий вечером 30 сентября по Вашингтонскому времени в состоянии глубокой неопределенности относительно того, сколько может длиться шатдаун.

Утром 1 октября Сенат снова планирует голосовать за тот же план финансирования от республиканцев. Лидеры республиканцев обещают выносить его на голосование изо дня в день, пока достаточное количество демократов не уступит и не согласится возобновить работу правительства.

