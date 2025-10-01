В США впервые с 2019 года начался правительственный шатдаун 1.10.2025, 7:54

1,776

Правительство приостановило работу.

Правительство Соединенных Штатов впервые за семь лет приостановило работу. Причиной стала неспособность Конгресса утвердить вовремя бюджет для финансирования ряда федеральных ведомств.

Об этом сообщает CNN и Bloomberg.

Федеральное правительство официально прекратило работу после того, как расколотый Конгресс не смог принять законопроект о финансировании. Это первое прекращение работы правительства с 2019 года.

Лидеры Республиканской и Демократической партий как публично, так и частным образом настаивают, что не будут виноваты в остановке финансирования.

Республиканцы требуют, чтобы демократы просто согласились продлить действующее финансирование еще на семь недель. Демократы отказываются это делать без существенных уступок в обмен на свои голоса для принятия любого финансового законопроекта в Сенате.

Сенаторы покинули Капитолий вечером 30 сентября по Вашингтонскому времени в состоянии глубокой неопределенности относительно того, сколько может длиться шатдаун.

Утром 1 октября Сенат снова планирует голосовать за тот же план финансирования от республиканцев. Лидеры республиканцев обещают выносить его на голосование изо дня в день, пока достаточное количество демократов не уступит и не согласится возобновить работу правительства.

