Белорусские банки ввели комиссии

2
  • 1.10.2025, 15:11
  • 1,772
С сегодняшнего дня.

С 1 октября сразу несколько банков в Беларуси изменили условия зачисления средств на счета физических лиц. Введены комиссии.

Альфа-Банк ввел комиссию в размере 1% при поступлении:

переводов в белорусских рублях из банков-нерезидентов (если операция не проходит через систему BISS или СМП);

переводов в российских рублях — как из других белорусских банков, так и из зарубежных.

Беларусбанк также установил плату за входящие переводы. Комиссия составляет 2% от суммы, но не более 700 рублей. Новые правила распространяются как на переводы в белорусских рублях, так и в иностранной валюте.

Банки рекомендуют клиентам учитывать возможные удержания, особенно при получении средств из-за границы.

