Белорусские банки ввели комиссии

Белорусские банки ввели комиссии2
- 1.10.2025, 15:11
- 1,772
С сегодняшнего дня.
С 1 октября сразу несколько банков в Беларуси изменили условия зачисления средств на счета физических лиц. Введены комиссии.
Альфа-Банк ввел комиссию в размере 1% при поступлении:
переводов в белорусских рублях из банков-нерезидентов (если операция не проходит через систему BISS или СМП);
переводов в российских рублях — как из других белорусских банков, так и из зарубежных.
Беларусбанк также установил плату за входящие переводы. Комиссия составляет 2% от суммы, но не более 700 рублей. Новые правила распространяются как на переводы в белорусских рублях, так и в иностранной валюте.
Банки рекомендуют клиентам учитывать возможные удержания, особенно при получении средств из-за границы.