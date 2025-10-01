закрыть
Премьер Дании: Гибридная война России — лишь начало

  • 1.10.2025, 17:53
Премьер Дании: Гибридная война России — лишь начало

НАТО должно реагировать жестче.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что гибридная война России против Европы «только начинается» и нацелена на подрыв единства, поэтому НАТО необходимо пересмотреть стратегию реагирования, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

В интервью Financial Times Фредериксен подчеркнула: «Мы должны ясно понимать, что это, вероятно, лишь начало. Когда происходят кибератаки или атаки дронов, цель — разделить нас».

На прошлой неделе дроны неизвестного происхождения парализовали работу главного аэропорта Копенгагена и нескольких региональных, а также были замечены над военными объектами. В Польше НАТО впервые сбило российские дроны, что стало прямым столкновением альянса с Москвой с момента полномасштабного вторжения в Украину.

В ответ НАТО дважды проводило экстренные совещания, осудив «безответственные действия» России, и запустило миссию по усиленному патрулированию Восточной Европы.

Западная разведка также связывает Москву с саботажем последних лет — поджогами, атаками на подводные кабели и киберударами по Германии, Польше, странам Балтии и Великобритании.

Фредериксен признала, что одних инвестиций в ПВО и антидроновые технологии недостаточно: «Гибридная война — это угроза, направленная на дестабилизацию. Сегодня дроны, завтра кибератака, послезавтра диверсия. Решить проблему только наращиванием возможностей невозможно».

На этой неделе Дания принимает два саммита по безопасности Европы и поддержке Украины. Лидеры ЕС обсудят ускоренные инвестиции в систему ПВО, включая создание «стены дронов» на границах с Россией и Украиной.

Несмотря на давление, Фредериксен заявила, что Дания намерена укреплять сотрудничество с союзниками, особенно в Арктике.

