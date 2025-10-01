Польша продлила контроль на границах с Литвой и Германией 1.10.2025, 18:03

Для борьбы с нелегальной миграцией.

Польша продлит пограничный контроль на границах с Германией и Литвой до 4 апреля 2026 года, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел страны.

Временные меры были введены в июле 2025 года для борьбы с нелегальной миграцией и ранее уже продлевались, отмечает Reuters. Новое продление вступит в силу 5 октября.

«Мы продлеваем пограничный контроль с Германией и Литвой для мониторинга миграционного пути из стран Балтии через Польшу в Западную Европу», — заявил министр внутренних дел Марцин Кервиньский. По его словам, польские службы задерживают лиц, пытающихся незаконно переправить мигрантов на Запад.

Кервиньский назвал ключевой задачей пограничной службы поддержание целостности границы с Беларусью и ее защиту от миграционного давления.

