10 октября 2025, пятница, 10:01
Пьяная белоруска устроила переполох на рейсе Париж — Вильнюс

  • 10.10.2025, 9:39
  • 1,600
Пьяная белоруска устроила переполох на рейсе Париж — Вильнюс

Пришлось вызывать полицию.

Пассажиры авиарейса Париж — Вильнюс столкнулись с инцидентом на борту: пьяная гражданка Беларуси устроила дебош, в итоге ее вывели из самолета при помощи полиции, пишет Lrytas.

Инцидент случился вечером 9 октября на рейсе авиакомпании Ryanair из Парижа в Вильнюс. По словам очевидцев, одна из пассажирок — говорившая по-русски женщина лет 60 — была пьяна и мешала окружающим. Позднее выяснилось, что она гражданка Беларуси.

После приземления в Вильнюсе на борт самолета вызвали полицию, которая вывела женщину из салона. Инцидент завершился без назначения какого-либо наказания — пассажирку просто сопроводили за пределы аэропорта и отпустили.

