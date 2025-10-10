закрыть
10 октября 2025, пятница, 10:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У побережья Филиппин произошло мощное землетрясение

  • 10.10.2025, 10:15
У побережья Филиппин произошло мощное землетрясение

Есть угроза цунами.

Вблизи юго-восточного побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,4 баллов по шкале Рихтера. В регионе объявлена угроза цунами.

Об этом сообщает CNN.

По данным Геологической службы США (USGS), толчки зафиксированы у восточного побережья острова Минданао, примерно в 123 километрах от столицы острова города Давао, на глубине 58,1 километра.

По данным Phivolcs, магнитуда толчков составила 7,6. Сообщений о разрушениях не поступало.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs) сообщил, что «ожидается разрушительное цунами с опасными для жизни волнами» и призвал жителей прибрежных районов восточных и южных регионов Филиппин эвакуироваться.

Система предупреждения о цунами США сообщила, что на отдельных участках побережья Филиппин высота волн может достигать 1-3 метров.

На побережьях Индонезии и островного государства Палау ожидаются волны высотой от 30 сантиметров до 1 метра.

Филиппины расположены вдоль так называемого Тихоокеанского огненного кольца - дуги протяженностью около 40 тысяч километров, образованной системой сейсмических разломов вокруг Тихого океана, где сосредоточено более половины всех вулканов планеты и регулярно происходят мощные землетрясения.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук