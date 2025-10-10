закрыть
10 октября 2025, пятница, 14:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Крыму разразился бензиновый коллапс

4
  • 10.10.2025, 13:35
  • 2,212
В Крыму разразился бензиновый коллапс

Топливо уже сливают с припаркованных машин.

Местные жители в оккупированном Крыму фактически не могут купить бензин: остатки топлива идут на нужды оккупантов.

Телеграм-канал «ОТПОР» и местные информаторы из Феодосии сообщают о резком обострении топливного кризиса в Крыму: бензин все чаще уходит в руки российских военных, а гражданские остаются ни с чем.

По свидетельствам очевидцев, у оккупантов в приоритете заправки военных колонн и частей, тогда как обычные водители стоят в длинных очередях и порой уезжают с пустыми баками.

Также качество топлива вызывает серьезные вопросы. Автомобили начинают глохнуть после заправки, появляются проблемы с запуском двигателей, а сами водители жалуются на резкий запах краски и посторонние примеси в бензине.

Такие моменты указывают на примеси или фальсификацию топлива – результат дефицита легальных поставок и попыток местных поставщиков экономить на компонентах. На фоне дефицита выросла и преступность: по районам фиксируют случаи, когда бензин буквально сливают прямо из припаркованных машин.

По факту это не просто кражи – это показательная картина рухнувшей нормальной жизни под властью оккупантов, которые превратили Крым в сплошную военную базу.

Водители уже говорят, что вынуждены покупать привозной бензин на черном рынке по завышенным ценам или экономить на поездках.

По оценкам канала «ОТПОР», ситуация с топливом будет только ухудшаться. Местным жителям советуют готовиться к полному бензиновому коллапсу.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский