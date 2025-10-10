Россия продолжает «бомбить Воронеж» 10.10.2025, 18:46

С начала года РФ уронила 125 бомб и ракет на свои и оккупированные территории.

За две недели в Белгородской области и на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружили 11 фугасных авиабомб, нештатно сошедших с российских боевых самолетов, узнала Astra. 17 сентября сразу два боеприпаса упали в приграничном Шебекинском районе, возле сел Репное и Стариково. 21 сентября фермеры нашли воронку в поле у Нижних Пен в Ракитянском районе, а 22-го — авиабомбу в районе Богородского под Новым Осколом.

25 сентября ФАБ весом 500 кг обнаружили в нескольких сотнях метров от жилого дома в поселке Разумное Белгородского района. В этот же день авиабомбу нашли в оккупированном селе Осыково Донецкой области Украины. 27–28 сентября два ФАБа упали с российского самолета на Александровку и Голофеевку Волоконовского района Белгородской области. Еще одну авиабомбу нашли в хуторе Антошкин Красногвардейского района. На следующий день нештатный сход боеприпаса произошел над оккупированном селом Розовка под Шахтерском в «ДНР». 2 октября еще одно падение ФАБ было зафиксировано в оккупированном поселке Славное под Шахтерском. Во всех 11 случаях никто не пострадал. По данным издания, всего с начала 2025 года российская авиация уронила на приграничные и оккупированные территории 125 боеприпасов: 118 ФАБов, семь управляемых модульных планирующих бомб (УМПБ) и три ракеты.

В 2024 году сообщалось о внештатном падении как минимум 165 ФАБ. На третий год войны Россия стала переделывать советские бомбы в планирующие, добавляя им раскрывающиеся крылья и спутниковую навигацию. Самолеты могут запускать их, находясь за 60–70 км от линии фронта, после чего снаряды летят сами. Но из-за несовершенства системы авиабомбы не всегда достигают целей и падают раньше. Власти России пытаются скрывать такие случаи или возлагают вину за последствия на Вооруженные силы Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com