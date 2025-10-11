ВСУ отбили массированную атаку оккупантов возле Покровска 11.10.2025, 8:17

Украинские десантники показали видео боев.

Десантно-штурмовые войска вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины отбили массированную атаку российских оккупантов возле Владимировки на Покровском направлении в Донецкой области.

Об этом в Facebook сообщило Командование ДШВ ВСУ.

По данным ДШВ ВСУ, командование оккупационных войск РФ отправило три бригады и один полк морской пехоты на штурм населенных пунктов Владимировка и Софиевка в районе Покровска.

В атаке противник использовал 6 танков, почти 40 боевых бронированных машин и более 40 единиц мототехники. В штурме позиций ВСУ участвовали несколько сотен оккупантов.

Российские оккупанты шли в атаку волной за волной. В первом эшелоне были мобильные группы на мотоциклах. За ними двигались танки и боевые машины с десантом. Бойцы ВСУ заранее подготовили рубежи обороны.

В отражении вражеской атаки участвовала группировка ДШВ ВСУ, 1-й корпус Нацгвардии Украины «Азов», а также смежные подразделения.

Особо ожесточенные бои были в районе Владимировки. Там высадилось около тридцати оккупантов, но их в конечном итоге уничтожили. В результате массированную атаку врага отбили. Украинские бойцы уничтожили 3 танка, 13 ББМ, 41 мотоцикл. Потери врага в личном составе – около 100 человек.

