Трамп пообещал увеличить пошлины против Китая до 130% 11.10.2025, 11:55

1,694

Рынки отреагировали на заявление президента США.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 ноября дополнительных 100-процентных пошлин на китайский импорт, что увеличит общий размер тарифов до 130%.

Соответствующее заявление он сделал в своей социальной сети Truth Social. Трамп также добавил, что Вашингтон введет экспортный контроль в отношении «критически важного программного обеспечения», однако не уточнил, какие именно технологии попадут под ограничения.

Решение о новых пошлинах было принято на фоне ужесточения Китаем правил экспорта редкоземельных металлов, необходимых американским производителям. Трамп в связи с этим ранее отменил запланированную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее, заявив, что «теперь для этого нет никаких оснований». При этом он обещал «массовое повышение пошлин на китайскую продукцию, поступающую в США», указывая также, что «рассматриваются и другие серьезные контрмеры».

Рынки отреагировали на заявление Трампа падением ключевых индексов. По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 1,9%, S& P 500 — на 2,7%, а Nasdaq — на 3,5% по сравнению с предыдущим днем.

Торговый представитель США Джеймисон Грир в интервью Fox News тем временем заявил, что Вашингтон готов к торговой войне с Китаем, если это потребуется. «Посмотрим. В этом нет необходимости, но мы готовы, и считаем, что американцы тоже готовы», — сказал он. При этом Грир подчеркнул, что у США и Китая «могут быть сбалансированные отношения», если Пекин «изменит те аспекты своей экономики, где он производит слишком много, использует недобросовестные торговые практики и пытается диктовать всем свои условия».

Новые пошлины станут продолжением торговой войны, начатой Трампом в апреле 2025 года. На пике противостояния ставки достигали 145% для китайского импорта в США и 125% для американских товаров в Китае. Впоследствии стороны снизили тарифы до 30% и 10% соответственно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com