Джо Байден начал новый этап лечения рака 3 11.10.2025, 18:14

Экс-президент США проходит курс лучевой терапии.

Бывший президент США Джо Байден начал новый этап лечения агрессивной формы рака, которую ему диагностировали в мае.

Об этом сообщил в субботу его пресс-секретарь, которого цитирует телеканал NBC News.

"В рамках плана лечения рака простаты президент Байден сейчас проходит курс лучевой терапии и гормонального лечения", – рассказал представитель.

Как сообщил NBC News источник, знакомый с ситуацией, курс лучевой терапии продлится пять недель и станет новым этапом в лечении Байдена.

Он уже принимает гормональные препараты в виде таблеток.

В прошлом месяце 82-летний Байден также прошел лечение рака кожи.

