Российские оккупанты сбросили бомбу на православный храм в Константиновке 1 11.10.2025, 20:42

Есть погибшие и раненые.

Российские оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области управляемыми авиабомбами. Повреждена церковь УПЦ МП, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на руководителя Константиновской МВА Сергея Горбунова и руководителя Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

«В результате очередного вражеского авиаудара по городу Константиновка погибли двое мирных жителей. Еще четверо гражданских получили ранения различной степени тяжести», - сообщил Горбунов.

По его данным, россияне сбросили на город авиабомбу ФАБ-250. Взрыв произошел на территории Иова Почаевского храма Горловской епархии Украинской православной церкви - в момент атаки там находились гражданские. Взрывом поврежден фасад церкви и девять частных домов.

«Раненых оперативно доставили сотрудники полиции в больницу города Дружковка для оказания медицинской помощи... Кроме того, один человек, пострадавший от еще одного авиационного удара управляемой авиабомбой ФАБ-250, самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу города Дружковка», - написал Горбунов.

По данным Филашкина, в результате удара погибли два человека, а ранены были пятеро. Погибшие - местные мужчины 49 и 56 лет.

«Кроме того, на месте удара полиция обнаружила 2-летнего мальчика. Он, к счастью, не пострадал, но ранения получили его отец и дедушка. Ребенок эвакуирован в Краматорск», - добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com