11 октября 2025, суббота, 21:16
Российские оккупанты сбросили бомбу на православный храм в Константиновке

  • 11.10.2025, 20:42
Есть погибшие и раненые.

Российские оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области управляемыми авиабомбами. Повреждена церковь УПЦ МП, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на руководителя Константиновской МВА Сергея Горбунова и руководителя Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

«В результате очередного вражеского авиаудара по городу Константиновка погибли двое мирных жителей. Еще четверо гражданских получили ранения различной степени тяжести», - сообщил Горбунов.

По его данным, россияне сбросили на город авиабомбу ФАБ-250. Взрыв произошел на территории Иова Почаевского храма Горловской епархии Украинской православной церкви - в момент атаки там находились гражданские. Взрывом поврежден фасад церкви и девять частных домов.

«Раненых оперативно доставили сотрудники полиции в больницу города Дружковка для оказания медицинской помощи... Кроме того, один человек, пострадавший от еще одного авиационного удара управляемой авиабомбой ФАБ-250, самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу города Дружковка», - написал Горбунов.

По данным Филашкина, в результате удара погибли два человека, а ранены были пятеро. Погибшие - местные мужчины 49 и 56 лет.

«Кроме того, на месте удара полиция обнаружила 2-летнего мальчика. Он, к счастью, не пострадал, но ранения получили его отец и дедушка. Ребенок эвакуирован в Краматорск», - добавил он.

