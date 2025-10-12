В Австралии разбился самолет 12.10.2025, 1:12

Три человека погибли.

Авиакатастрофа произошла во время взлета в аэропорту Шеллхарбор недалеко от Вуллонгонга.

Утром 11 октября недалеко от города Вуллонгонг (штат Новый Южный Уэльс, Австралия) разбился легкий частный самолет во время взлета из аэропорта Шеллхарбор. Об этом сообщила The Guardian.

На борту находились три человека – все они погибли.

По предварительным данным полиции, авиасудно следовало в Балларат. Вскоре после взлета оно упало и загорелось.

A light aircraft has crashed in Australia, with fatalities.



The incident occurred at Shellharbour Airport near Wollongong, New South Wales. Three people were killed in the crash. The plane took off around 10:00 a.m. local time and crashed almost immediately, bursting into… pic.twitter.com/cTuyDVuQg4 — Pisklauren (@pisklauren) October 11, 2025

Авария произошла во время открытого дня аэропорта, проводившегося совместно с местным авиационным музеем. Хотя полет самолета не являлся частью мероприятия, его посетители стали свидетелями инцидента.

На месте происшествия оперативно работали спасатели и добровольцы пожарной охраны RFS, которые проводили учения поблизости. Однако, по словам представителя службы Эндрю Барбера, из-за сильного возгорания спасти людей не удалось.

Главный инспектор полиции округа Лейк-Иллаварра Аарон Вундерлих назвал событие «очень трагическим» и отметил, что личности погибших пока не установлены.

