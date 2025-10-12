В Беларуси продают 100-долларовую купюру по цене в два раза дороже номинала 12.10.2025, 12:50

Все дело в небольшой звездочке.

На белорусской онлайн-площадке аукционов появилось необычное объявление: купюру номиналом в 100 долларов выпуска 2006 года продают за 700 рублей (около 230 долларов по текущему курсу). Вот почему за банкноту просят вдвое больше ее стоимости.

В описании лота на Ay.by продавец указывает, что тираж этой «звездной» 100-долларовой купюры 2006 года серии A составляет всего 320 000 экземпляров, что делает ее «достаточно редкой». Состояние банкноты оценивается как Extremely Fine (XF или EF), то есть «отличное», с незначительными следами обращения.

Фото: ay.by

Почему за банкноту просят вдвое больше ее номинальной стоимости? Все дело в небольшой звездочке в конце серийного номера банкноты. Такие купюры в среде коллекционеров называют «звездными» или «замещенными» (star notes). Они выпускаются Бюро гравировки и печати США взамен бракованных банкнот, которые были обнаружены уже после того, как им присвоили серийные номера.

Чтобы не нарушать последовательность нумерации в серии, вместо уничтоженных дефектных купюр печатают точно такое же количество новых, но со звездочкой в конце номера. Это позволяет сохранить общее число банкнот в серии, что важно для учета.

Тираж таких «замещенных» банкнот, как правило, невелик, что и делает их предметом интереса для коллекционеров. Чем меньше тираж (run size), тем реже встречается купюра и тем выше ее стоимость.

Коллекционная ценность «звездных» банкнот зависит от множества факторов: номинала, года выпуска, серии, общего тиража и, конечно, сохранности. Некоторые редкие экземпляры могут стоить в сотни и даже тысячи раз дороже своего номинала.

