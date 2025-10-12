Госпропаганда Путина начала «мочить» Кадырова 12.10.2025, 13:28

10,238

Рамзан Кадыров

Главу Чечни унизили в прямом эфире.

Глава Чечни Рамзан Кадыров настолько ослаб, что его начала «мочить» пропагандистская машина Кремля. На российском телевидении его фактически обвинили в сепаратизме. Подобное публичное унижение чеченского лидера без санкции из Москвы невозможно, это «черная метка», передает Dialog.UA.

Известная кремлевская Z-пропагандистка Нaдана Фридрихсон публично высказалась по поводу конфликта Кадырова с российским депутатом-генералом Владимир Шамановым.

Недавно глава Чечни обвинил законодателя РФ в военных преступлениях во время Чеченской войны и начал отправлять на так называемую «СВО» показать свои «умения».

Пропагандистка встала на сторону Шаманова и унизила Кадырова. «Его (Шаманова - ред.) награды пропитаны потом и кровью. Это факт. А что Кадыров? (…) У него целая галерея медалей. А цена им какая? Сам себе выписал! Давайте сопоставим биографию Шаманова и Кадырова», - заявила Фридрихсон.

Такой выпад со стороны пропагандистки государственного уровня стал беспрецедентным. До этого любые конфликты с чеченским лидером тщательно замалчивались. Теперь же сама кремлевская система фактически поставила под сомнение прошлое Кадырова, напомнив, что он участвовал в Чеченской войне на стороне Дудаева и Басаева - тех, кого Москва долгие годы называла террористами.

Скандал возник из-за переименования в Чечне нескольких населенных пунктов. Замена русских названий на чеченские вызвала бурю возмущения среди ультраправых Z-патриотов, которые обвинили Кадырова в «демонстративном презрении к русской истории».

Особенно резко выступил Шаманов, принимавший участие в Чеченских войнах. Этот публичный конфликт стал новой вехой во внутреннем расколе путинской системы. Он обнажил растущее противостояние между силовыми элитами и национальными группами, которые Кремль сам взрастил. Россия, погруженная в милитаризм и ксенофобию, все больше превращается в пороховую бочку, где этнические и политические противоречия могут в любой момент взорваться.

