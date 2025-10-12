ВСУ добились важного успеха в Запорожской области 12.10.2025, 15:28

Освобожден не просто населенный пункт.

Украинские Силы обороны продолжают развивать успех на Запорожском направлении. Подразделения 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» сообщили, что совместно с бойцами 33-го штурмового полка освободили село Малые Щербаки и водрузили над ним государственный флаг Украины, пишет «Диалог.UA».

Важный тактический успех

В ходе операции украинские штурмовые подразделения не только зачистили Малые Щербаки, но и продвинулись вперед на 3,5 километра, расширив линию контроля на участке фронта шириной около пяти километров.

Было также освобождено село Щербаки и частично - населенный пункт Степовое. Эти села считались важными опорными точками российской обороны, которую противник укреплял с весны.

Весной и летом 2025 года россиянам удалось временно продвинуться в этом районе, однако теперь ситуация изменилась - ВСУ вернули территорию и закрепились на новых позициях.

Что означает этот прорыв?

По оценке военных аналитиков, освобождение Малых Щербаков имеет не только символическое, но и стратегическое значение. Контроль над этим участком открывает возможности для дальнейших действий в направлении Лобкового и Каменского, где ранее противник пытался удерживать линию снабжения.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что именно штурмовые войска, созданные как мобильный инструмент для прорыва обороны, сегодня играют ключевую роль на фронте.

«Штурмовые подразделения действуют там, где самое тяжелое. Они не закреплены за конкретными позициями и созданы, чтобы быстро ломать первую линию противника», - подчеркнул Сырский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com