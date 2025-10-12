WP назвал самую большую угрозу для Китая 1 12.10.2025, 17:23

И это не США.

Самая серьезная угроза для Китая сегодня связана не с политикой США и не с действиями администрации президента Дональда Трампа, а с нарастающим демографическим спадом, который уже достиг исторических масштабов. Об этом 11 октября сообщило издание The Washington Post

Население Китая сокращается беспрецедентными темпами, и этот процесс, как отмечают эксперты, будет влиять на страну и весь мир в течение десятилетий.

Замедление роста рабочей силы способно подорвать экономические амбиции Пекина стать глобальной державой, сопоставимой с США. Одновременно дефицит трудовых ресурсов может нарушить цепочки поставок — от игрушек и обуви до смартфонов и электромобилей, пишет издание.

Руководитель отдела экономики Азии в Oxford Economics Луиз Лу заявила, что «почти невозможно остановить демографическое падение». По ее оценке, сокращение численности работников может уменьшить ежегодный рост ВВП примерно на 0,5% в течение следующего десятилетия.

Причины демографического кризиса уходят в 1970-е годы, когда в стране была введена политика контроля рождаемости. Кампания «позднее, меньше, реже» и последующая политика одного ребенка (1979 г.) резко снизили уровень рождаемости. Власти тогда прибегали к принудительным стерилизациям и абортам, а за превышение квоты на детей налагались огромные штрафы.

Когда рождаемость упала слишком низко, государство попыталось ослабить ограничения: в 2016 году разрешили иметь двоих детей, а с 2021-го — троих. Однако рождаемость так и не восстановилась: с 1,77 ребенка на женщину в 2016 году показатель снизился до 1,12 в 2021-м, отмечают СМИ.

Ситуацию усугубляют высокие расходы на воспитание детей. По данным Института демографии YuWa, средняя стоимость воспитания ребенка в Китае составляет около $74 963, а в мегаполисах вроде Шанхая — до $140 747.

Количество браков также резко падает: в 2024 году зарегистрировано лишь 6,1 млн пар против 13,5 млн в 2013-м. Это предвещает дальнейшее снижение рождаемости, ведь почти все дети в Китае появляются в зарегистрированных семьях.

Государство пытается стимулировать брак и деторождение — через субсидии, социальное давление и даже курсы знакомств в университетах. Однако многие молодые люди предпочитают личную свободу и заботу о пожилых родителях вместо традиционной семейной модели.

Между тем продолжительность жизни растет, и число пожилых людей в стране удвоится в ближайшие 30 лет. Это создаст колоссальную нагрузку на пенсионную систему и социальные ресурсы. По прогнозам ООН, к 2100 году в Китае людей трудоспособного возраста станет меньше, чем тех, кто находится вне его.

