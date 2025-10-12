Латвия продлила запрет на полеты вблизи границы с Беларусью 12.10.2025, 18:00

До 19 октября.

В Риге сообщили, что частичное закрытие воздушного пространства Латвии у границы с Беларусью и РФ будет действовать еще как минимум неделю.

«Запрет на полеты в приграничном воздушном пространстве с Россией и Беларусью на высоте до 6 км в вечерние и ночные часы продлили до утра воскресенья, 19 октября», — говорится в заявлении

Изначально запрет действовал до 8 октября, а потом его продлили до 12 октября.

