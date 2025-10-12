Goldman Sachs: Добыча нефти в России терпит крушение5
РФ уже установила антирекорд.
Нефтяная отрасль России продолжает терпеть крушение, словно пассажирский лайнер, у которого отказали все двигатели. Объемы добычи сырой нефти в стране-оккупанте сейчас составляют 9,3 млн баррелей в сутки, но, по прогнозам, сократятся не менее чем на 10% к 2026 году — до 8,4 млн.
Понижение объемов добычи «черного золота» Россией спрогнозировали аналитики Goldman Sachs, сообщает The Telegraph.
Проблемы РФ выглядят просто и пугающе: удары авиации ВСУ останавливают работу НПЗ, а значит, перерабатывать нефть в прежних объемах невозможно, что приводит к падению прибыли. Нефтяные компании вынуждены добывать меньше сырья, при этом ставка ключевого налога для них остается прежней — 17%.
В материале указано, что Россия уже установила собственный антирекорд по минимальному доходу от продажи всех энергоресурсов (газа, нефти, угля и СПГ) — 546 млн евро в сутки. Таких низких показателей не фиксировалось с 2022 года.