Как обвал грузоперевозок в России может ударить по Беларуси 13.10.2025, 6:00

Есть прямые риски.

В России разгорается кризис на рынке автоперевозок. Из-за высокой стоимости ресурсов, падения ставок и и падения спроса тысячи компаний уже не справляются с финансовой нагрузкой. Если в первом квартале 2025 года рынок покинула каждая пятая транспортная фирма, то к концу года может закрыться ещё до 15% перевозчиков, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Кризис при росте объёмов

Согласно исследованию M.A.Research и логистической компании ПЭК, за первые шесть месяцев 2025 года выручка отрасли в России упала на 5%, хотя объём перевозок в физическом выражении вырос на 3,5%. Это значит, что транспорт работает больше, но зарабатывает меньше.

Аналитики прогнозируют, что по итогам года выручка увеличится лишь на 1% – до 2,63 трлн рублей, тогда как в 2024 году рост составлял 13%. На фоне инфляции и роста расходов такой «рост» фактически означает стагнацию.

Почему ломается рынок

Главная причина кризиса – дисбаланс между ростом затрат и падением тарифов. Стоимость топлива и обслуживания машин выросла, а ставки на перевозку — наоборот, снизились из-за избытка транспорта и сокращения заказов.

Ключевая ставка Центробанка остаётся высокой, а значит, лизинг и кредиты становятся непосильными для многих перевозчиков. По данным отраслевых обзоров, около 30 % компаний уже работают с отрицательной рентабельностью, ещё 28 % — испытывают кассовые разрывы.

К этому добавляются:

– нехватка заказов на внутренних маршрутах;

– санкционные ограничения, из-за которых дорожают запчасти и техника;

– рост задолженностей клиентов, особенно в строительстве и ритейле.

Кто выживет?

Крупные федеральные перевозчики с собственными складами и цифровыми сервисами переживут спад. Средние и малые фирмы, работающие по классической модели «водитель-грузовик-клиент», уходят первыми.

В 2025 году отрасль, по сути, проходит естественную чистку: слабые игроки выбывают, а рынок концентрируется вокруг нескольких крупных сетевых компаний.

Эффект для Беларуси

Беларусь традиционно завязана на российский рынок грузоперевозок — как по экспорту, так и по импорту. Последствия кризиса в РФ для белорусской экономики могут проявиться по нескольким направлениям.

Рост издержек на доставку

Сокращение числа российских перевозчиков приведёт к дефициту машин на ключевых маршрутах. Это особенно заметно для белорусских компаний, которые отправляют грузы вглубь России — до Сибири и Поволжья. Тарифы на этих направлениях могут вырасти на 10–15 %.

Снижение объёмов транзита через Беларусь

Если российские перевозчики будут сокращать географию перевозок, часть транзитных маршрутов, проходящих через Беларусь, может просесть. Это ударит по внутреннему логистическому сектору – складам, сервисам, таможенным брокерам.

Новые возможности для белорусских компаний

С другой стороны, освобождение ниши на российском рынке создаёт окно для экспансии белорусских перевозчиков. Компании, способные работать с российскими клиентами по безналу и имеющие технику под стандарты ЕАЭС, смогут занять часть маршрутов, особенно в западных регионах России.

Угроза для совместных проектов

Многие белорусские перевозчики работают через российские дочерние компании. Их закрытие из-за долгов может ударить по всей цепочке, включая лизинг, страховку и налоговые отношения.

Риски для экспорта и импорта

Задержки поставок из России могут осложнить работу предприятий, зависящих от российских компонентов, топлива и оборудования. Это уже ощущается в строительстве и торговле.

Чего ждать в 2026 году

Эксперты M.A.Research считают, что ситуация стабилизируется не раньше середины 2026 года. Ставки на перевозку начнут восстанавливаться только после массового ухода слабых игроков.

Для Беларуси ближайший год будет временем адаптации: крупные фирмы начнут интегрироваться в российские логистические цепочки, а часть перевозчиков – переориентироваться на маршруты в Польшу, Литву и страны ЕС, где спрос на транспорт растёт.

Для Беларуси это одновременно вызов и шанс. С одной стороны – риски для экспорта и цепочек поставок, с другой – возможность занять часть российской ниши и усилить собственные логистические мощности. Всё будет зависеть от того, насколько быстро белорусский бизнес сумеет перестроиться под новую реальность.

