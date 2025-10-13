Десять трендов ИИ, которые изменят работу и жизнь 3 13.10.2025, 13:56

1,482

Нейросети больше не «новинка».

В 2026 году генеративный искусственный интеллект (ИИ) окончательно стал частью повседневной жизни и рабочих процессов. От исследований и образования до развлечений и общения — технологии, начавшиеся с ChatGPT в 2023 году, охватывают все больше сфер, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Вот 10 ключевых тенденций, которые, по прогнозам экспертов, определят развитие ИИ в 2026 году:

1. Эра генеративного видео. Netflix уже использует ИИ для создания сериалов, сокращая сроки и затраты. Генеративное видео станет нормой в индустрии развлечений.

2. Аутентичность превыше всего. На фоне избытка ИИ-контента пользователи будут искать «живой» человеческий подход.

3. Битва за авторские права. Усилятся споры и судебные процессы между создателями контента и разработчиками ИИ, использующими их материалы для обучения моделей.

4. «Умные» агенты. ChatGPT и другие платформы становятся проактивными — они смогут выполнять задачи без постоянного участия человека.

5. Конфиденциальность данных. Появятся ИИ-системы, обрабатывающие данные локально — прямо на устройствах пользователей.

6. ИИ в играх. Игровые персонажи начнут действовать и говорить как реальные люди, создавая уникальные истории.

7. Синтетические данные. Генеративный ИИ будет создавать безопасные обучающие данные для медицины, финансов и науки.

8. Монетизация поиска. Google и Microsoft будут перестраивать поисковые сервисы под ИИ-генерацию ответов и новые рекламные модели.

9. Наука и открытия. ИИ ускорит исследования в медицине, энергетике и космосе.

10. Новые профессии. Возрастет спрос на инженеров промптов, тренеров моделей и аудиторов ответов ИИ.

Генеративный ИИ больше не «новинка», а движущая сила изменений. В 2026 году грань между человеческим и машинным творчеством станет еще тоньше.

