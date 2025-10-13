Цены на услуги в Беларуси рванули вверх 13.10.2025, 14:29

1,116

Инфляция не сбавляет обороты.

В сентябре рост цен составил 7,1% г/г после 7,2% г/г в августе. В июле этот показатель и вовсе был 7,4% г/г.

В ЕАБР отметили, что темпы роста цен на продовольственные товары составили до 9,8% г/г с 9,9% г/г. По непродовольственным разрыв больше – до 2,9% г/г после 3,2% г/г.

«В то же время инфляция в секторе услуг увеличилась до 7,9% г/г в сентябре после 7,7% г/г в августе, что обусловлено ростом регулируемых тарифов на ЖКУ», – отметили аналитики банка.

Также они подчеркнули, что впервые зафиксировано замедление устойчивого компонента роста цен. Базовая инфляция изменила значение до 7,5% г/г в сентябре (7,7% г/г в августе), что свидетельствует о снижении инфляционного давления в стране.

Годовая инфляция

Рост цен начал набирать обороты с конца весны. В мае инфляция достигла 7,1%, в июне – 7,3%, в июле – 7,4%.

При этом, согласно планам властей, в 2025 году она не должна превысить 5%.

