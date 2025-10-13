закрыть
13 октября 2025, понедельник, 14:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Цены на услуги в Беларуси рванули вверх

  • 13.10.2025, 14:29
  • 1,116
Цены на услуги в Беларуси рванули вверх

Инфляция не сбавляет обороты.

В сентябре рост цен составил 7,1% г/г после 7,2% г/г в августе. В июле этот показатель и вовсе был 7,4% г/г.

В ЕАБР отметили, что темпы роста цен на продовольственные товары составили до 9,8% г/г с 9,9% г/г. По непродовольственным разрыв больше – до 2,9% г/г после 3,2% г/г.

«В то же время инфляция в секторе услуг увеличилась до 7,9% г/г в сентябре после 7,7% г/г в августе, что обусловлено ростом регулируемых тарифов на ЖКУ», – отметили аналитики банка.

Также они подчеркнули, что впервые зафиксировано замедление устойчивого компонента роста цен. Базовая инфляция изменила значение до 7,5% г/г в сентябре (7,7% г/г в августе), что свидетельствует о снижении инфляционного давления в стране.

Годовая инфляция

Рост цен начал набирать обороты с конца весны. В мае инфляция достигла 7,1%, в июне – 7,3%, в июле – 7,4%.

При этом, согласно планам властей, в 2025 году она не должна превысить 5%.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский