Цены на услуги в Беларуси рванули вверх
- 13.10.2025, 14:29
- 1,116
Инфляция не сбавляет обороты.
В сентябре рост цен составил 7,1% г/г после 7,2% г/г в августе. В июле этот показатель и вовсе был 7,4% г/г.
В ЕАБР отметили, что темпы роста цен на продовольственные товары составили до 9,8% г/г с 9,9% г/г. По непродовольственным разрыв больше – до 2,9% г/г после 3,2% г/г.
«В то же время инфляция в секторе услуг увеличилась до 7,9% г/г в сентябре после 7,7% г/г в августе, что обусловлено ростом регулируемых тарифов на ЖКУ», – отметили аналитики банка.
Также они подчеркнули, что впервые зафиксировано замедление устойчивого компонента роста цен. Базовая инфляция изменила значение до 7,5% г/г в сентябре (7,7% г/г в августе), что свидетельствует о снижении инфляционного давления в стране.
Годовая инфляция
Рост цен начал набирать обороты с конца весны. В мае инфляция достигла 7,1%, в июне – 7,3%, в июле – 7,4%.
При этом, согласно планам властей, в 2025 году она не должна превысить 5%.