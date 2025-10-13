Конгрессмен-республиканец: Путин — загнанная в угол крыса

Конгрессмен-республиканец: Путин — загнанная в угол крыса2
Он в отчаянии.
Конгрессмен-республиканец Дон Бэкон отреагировал на сообщения о появлении российских войск вблизи границы с Эстонией. Он считает, что российский диктатор Владимир Путин представляет угрозу. Такое мнение Бэкон высказал в комментарии для Kyiv Post.
«Путин — загнанная в угол крыса, и он в отчаянии», — сказал политик.
В частности, конгрессмен призвал Эстонию и других членов НАТО быть бдительными по отношению к России. Он уверен, что Альянс должен действовать уже сейчас.
«Эстония имеет все основания для бдительности и принятия мер предосторожности, и НАТО должно действовать в её поддержку», — заявил Бэкон.