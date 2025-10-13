закрыть
13 октября 2025, понедельник, 16:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Каллас: Евросоюз готовит карту обороны для защиты от РФ

  • 13.10.2025, 16:32
Каллас: Евросоюз готовит карту обороны для защиты от РФ
Кая Каллас

Она подчеркнула, что сейчас ЕС сталкивается с чрезвычайным всплеском гибридных атак.

На этой неделе Евросоюз представляет дорожную карту обороны, которая предусматривает развитие систем борьбы с российскими дронами.

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас во время пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Она подчеркнула, что сейчас Евросоюз сталкивается с «чрезвычайным всплеском» гибридных атак. Каллас отметила, что каждый раз, когда российский дрон или самолет нарушает воздушное пространство стран-членов ЕС, «существует риск эскалации, непреднамеренной или нет».

«Россия играет войной, и мы выходим за пределы гипотетического конфликта. Чтобы сдержать войну, мы должны превратить экономическую мощь Европы в военное сдерживание», - отметила она.

Каллас заявила, что дорожная карта европейской обороны определит развитие возможностей в ключевых сферах, в частности, систем борьбы с беспилотниками.

«Понятно, что нам нужно усилить нашу оборону против России. Не для того, чтобы спровоцировать войну, а наоборот, чтобы предотвратить войну. Это будет пособие по тому, как это сделать, и оно также должно быть полностью согласовано с НАТО», - подчеркнула верховный представитель ЕС.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский