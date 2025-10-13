закрыть
Десятки мигрантов пытались переправиться из Беларуси в Литву на лодках

  • 13.10.2025, 17:37
  • 1,880
Десятки мигрантов пытались переправиться из Беларуси в Литву на лодках

На берегу их ждали литовские патрули.

В воскресенье, 12 октября, группа мигрантов пыталась попасть из Беларуси в Литву, переплыв Неман на надувных лодках, сообщает Пограничная служба Литвы.

Первая группа появилась на белорусском берегу напротив Друскининкайского района около 5:30 утра. Они принесли две надувные лодки и спустили их на воду. 18 человек на лодках направились вниз по течению в сторону Литвы. Заметив на литовском берегу пограничные патрули, мигранты развернулись и вернулись в Беларусь. Они вышли на берег, вытащили обе лодки и скрылись на территории Беларуси.

В тот же день около 19:00 еще одна группа мигрантов, около 16 человек, появилась на белорусской стороне напротив Лаздийского района. Часть из них села в надувную лодку, к которой была привязана веревка. В случае удачной высадки первой группы оставшиеся на белорусском берегу планировали вернуть лодку и переправиться через Неман. Как и в первом случае, на литовском берегу мигрантов ждали литовские патрули. Они вынуждены были вернуться в Беларусь.

