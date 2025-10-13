FT: Трамп планирует принять Зеленского в Вашингтоне 13.10.2025, 18:04

Фото: Getty Images

Переговоры пройдут 17 октября.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Переговоры пройдут 17 октября, пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники.

Журналисты узнали, что визиту главы Украины предшествовала серия его телефонных разговоров с хозяином Белого дома о возможной продаже Украине ракет Tomahawk. Подробности предстоящих контактов между главами государств пока не раскрываются.

13 октября американский лидер заявил, что что провел «хороший» разговор с Зеленским, в ходе которого стороны обсудили вопрос оружия для Киева. При этом Трамп подтвердил, что Киев хотел бы получить от Вашингтона ракеты Tomahawk.

Незадолго до этого Владимир Зеленский сообщил, что Дональд Трамп пока не определился с поставками данного оружия. По словам украинского лидера, он ждет решения своего американского коллеги, а Киев «работает» над поставкой ракет.

