1
  13.10.2025, 21:28
Государственные НПЗ Индии наполовину сократили закупки нефти из России

Снижение закупок российской нефти происходит на фоне ужесточения экономических мер со стороны США.

Государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии сократили закупки российской нефти более чем на 45% с июня по сентябрь, сообщает The Moscow Times со ссылкой на Kpler. По данным аналитика компании Навина Даса, в сентябре объем поставок российской нефти для государственных НПЗ Индии составил около 600 тысяч баррелей в сутки, тогда как в июне показатель достигал 1,1 млн баррелей. В интервью The Hindu Дас назвал сокращение «довольно существенным» и отметил, что оно отражает изменение структуры импорта на фоне политического давления и роста фрахтовых издержек.

Снижение закупок российской нефти происходит на фоне ужесточения экономических мер со стороны США, отмечает издание. В августе президент Дональд Трамп ввел дополнительные 25-процентные пошлины против Индии за покупку российской нефти. Вашингтон требует от Нью-Дели сокращения торговли с Москвой, называя это условием для заключения выгодной двусторонней торговой сделки.

Несмотря на это, Индия продолжает закупать российское сырье со скидкой. При этом, пока государственные НПЗ сокращают поставки, частные переработчики — в первую очередь Reliance Industries и Nayara Energy (контролируемая «Роснефтью») — напротив, наращивают объемы. По данным Kpler, Reliance импортирует около 850 тысяч баррелей в сутки, что вдвое больше январского показателя, а Nayara — до 400 тысяч баррелей, что стало максимумом в текущем году.

Общий импорт российской нефти в Индию стабилизировался на уровне 1,6 млн баррелей в сутки, хотя в июне достигал рекордных 2 млн баррелей. Kpler прогнозирует дальнейшее снижение в октябре.

Дас отметил, что скидка на нефть Urals резко сократилась: с $6 за баррель в августе до примерно $0,8 сейчас. По его словам, это связано с ростом фрахтовых расходов и тем, что «рынок понял — Индия покупает российскую нефть активнее, чем ожидалось».

На фоне геополитической нестабильности ожидается, что договоренность ОПЕК+ об увеличении добычи на 137 тысяч баррелей в сутки с ноября поможет стабилизировать цены и расширить предложение на мировом рынке. В Индии при этом отмечается рост закупок иракской нефти при стабильных поставках из Саудовской Аравии, пишет The Hindu.

По словам Даса, после атак украинских дронов на российскую нефтяную инфраструктуру в сентябре возникли опасения относительно устойчивости экспорта. «Можно предположить, что в России произошло некоторое снижение добычи. Это приведет к росту цен и уменьшению скидок, а значит — к снижению объемов российской нефти, доступной для Индии», — заявил он.

