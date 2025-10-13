Государственные НПЗ Индии наполовину сократили закупки нефти из России 1 13.10.2025, 21:28

Снижение закупок российской нефти происходит на фоне ужесточения экономических мер со стороны США.

Государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии сократили закупки российской нефти более чем на 45% с июня по сентябрь, сообщает The Moscow Times со ссылкой на Kpler. По данным аналитика компании Навина Даса, в сентябре объем поставок российской нефти для государственных НПЗ Индии составил около 600 тысяч баррелей в сутки, тогда как в июне показатель достигал 1,1 млн баррелей. В интервью The Hindu Дас назвал сокращение «довольно существенным» и отметил, что оно отражает изменение структуры импорта на фоне политического давления и роста фрахтовых издержек.

Снижение закупок российской нефти происходит на фоне ужесточения экономических мер со стороны США, отмечает издание. В августе президент Дональд Трамп ввел дополнительные 25-процентные пошлины против Индии за покупку российской нефти. Вашингтон требует от Нью-Дели сокращения торговли с Москвой, называя это условием для заключения выгодной двусторонней торговой сделки.

Несмотря на это, Индия продолжает закупать российское сырье со скидкой. При этом, пока государственные НПЗ сокращают поставки, частные переработчики — в первую очередь Reliance Industries и Nayara Energy (контролируемая «Роснефтью») — напротив, наращивают объемы. По данным Kpler, Reliance импортирует около 850 тысяч баррелей в сутки, что вдвое больше январского показателя, а Nayara — до 400 тысяч баррелей, что стало максимумом в текущем году.

Общий импорт российской нефти в Индию стабилизировался на уровне 1,6 млн баррелей в сутки, хотя в июне достигал рекордных 2 млн баррелей. Kpler прогнозирует дальнейшее снижение в октябре.

Дас отметил, что скидка на нефть Urals резко сократилась: с $6 за баррель в августе до примерно $0,8 сейчас. По его словам, это связано с ростом фрахтовых расходов и тем, что «рынок понял — Индия покупает российскую нефть активнее, чем ожидалось».

На фоне геополитической нестабильности ожидается, что договоренность ОПЕК+ об увеличении добычи на 137 тысяч баррелей в сутки с ноября поможет стабилизировать цены и расширить предложение на мировом рынке. В Индии при этом отмечается рост закупок иракской нефти при стабильных поставках из Саудовской Аравии, пишет The Hindu.

По словам Даса, после атак украинских дронов на российскую нефтяную инфраструктуру в сентябре возникли опасения относительно устойчивости экспорта. «Можно предположить, что в России произошло некоторое снижение добычи. Это приведет к росту цен и уменьшению скидок, а значит — к снижению объемов российской нефти, доступной для Индии», — заявил он.

