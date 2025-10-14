Белоруска спросила, куда поехать в отпуск с $300 долларами 2 14.10.2025, 12:25

иллюстративное фото

И получила десятки идей.

В Сети активно обсуждают пост девушки, которая рассказала, что получила компенсацию за неиспользованный отпуск — около 300 долларов — и задумалась, как провести отдых на эту сумму, заметил сайт Charter97.org.

В ответ пользователи поделились множеством идей. Одни советуют устроить себе спа-день или курс массажа, другие — поехать на озеро Нарочь, где можно снять квартиру за 100 рублей в сутки и наслаждаться природой, ресторанами и прогулками по набережной.

Кто-то предложил провести несколько дней в Налибокской пуще с проживанием и питанием, а другие советуют отправиться в Пинск — «гулять и отдыхать душой».

Нашлись и те, кто считает, что с таким бюджетом о путешествиях лучше не мечтать: «300 долларов — это три похода в магазин для семьи».

Но большинство комментаторов уверено: даже с небольшой суммой можно устроить себе достойный отдых — главное, подойти к делу с фантазией.

