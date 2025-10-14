Ученые определили три самых полезных специи 14.10.2025, 14:19

Они положительно влияют на здоровье.

Даже небольшое количество черного перца, корицы и гвоздики в рационе может укрепить здоровье сердца и защитить клетки от разрушения. Эти эффекты обеспечивает высокое содержание полифенолов в этих специях. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Айдахо. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Полифенолы — группа соединений с выраженными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Они участвуют в защите клеток от окислительного стресса, благотворно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы, метаболизм и процессы старения.

В рамках исследования 212 взрослых участников заполнили анкету, в которой самооценивали частоту употребления 27 различных кулинарных специй и трав. Полученные данные были сопоставлены с информацией о содержании полифенолов из международной базы Phenol-Explorer.

Результаты показали: в среднем испытуемые получали до 680 мг полифенолов в месяц исключительно из приправ — этот показатель составляет до 12% от общего поступления этих веществ с пищей. Наибольший вклад в общее потребление активных соединений внесли черный перец, корица и гвоздика — специи с особенно высокой концентрацией полифенолов.

Авторы подчеркивают, что при анализе рациона в клинических и популяционных исследованиях специи зачастую не учитываются, из-за чего общий уровень потребления антиоксидантов может быть занижен. Между тем добавление приправ в пищу — это простой способ увеличить биологическую ценность рациона без повышения его калорийности.

