Цены на нефть рухнули 14.10.2025, 18:09

1,740

Стоимость Brent впервые с мая опустилась ниже $62 за баррель.

В ходе торгов во вторник, 14 октября, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель, что произошло впервые с начала мая этого года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На минимуме декабрьский фьючерс падал более чем на два процента, до 61,52 доллара за баррель. Сорт WTI дешевел до 57,75 доллара за баррель.

Такая динамика наблюдается на фоне подписания договора об остановке боевых действий в секторе Газа, что в глазах трейдеров снижает риски эскалации на Ближнем Востоке и снижения объемов поставок.

