Армия Мадагаскара объявила о захвате власти в стране 14.10.2025, 19:36

Андри Радзуэлина

Президент сбежал из страны на фоне массовых протестов.

На Мадагаскаре военные объявили о переходе государственной власти в стране под контроль военного совета, в состав которого вошли представители армии, жандармерии и национальной полиции. Это произошло спустя сутки после того, как стало известно о бегстве президента Мадагаскара Андри Радзуэлины за границу. «Мы взяли власть в свои руки», - заявил по национальному радио во вторник, 14 октября, полковник Майкл Рандрианирина.

Действие конституции приостановлено, все государственные институты, за исключением нижней палаты парламента Мадагаскара (Национальной ассамблеи) распущены. За несколько минут до объявления о переходе власти в руки военных депутаты проголосовали за отстранение Радзуэлины от должности президента страны.

В военный совет включены также военнослужащие элитного подразделения CAPSAT, с помощью которого Андри Радзуэлина пришел к власти в результате госпереворота в 2009 году.

Накануне стало известно, что Радзуэлина на фоне массовых протестов покинул страну 12 октября на французском военном самолете. Как отмечает радиостанция RFI, это было согласовано с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Лидер оппозиции в парламенте Мадагаскара Ситена Рандрианасолониаико подтвердил, что президент бежал за границу. «Мы позвонили в администрацию президента, и там подтвердили, что он покинул страну», - сообщил оппозиционер в беседе с Reuters. По его словам, глава государства решил бежать из страны после того, как подразделения армии перешли на сторону протестующих.

Сам Андри Радзуэлина в обращении к нации, которое транслировалось в соцсети Facebook вечером 13 октября, заявил, что отказывается уходить в отставку. Одновременно он подтвердил, что покинул страну, и объяснил это решение желанием защитить свою жизнь. Где именно он находится, Радзуэлина не сообщил. Сейчас оппозиция собирает подписи депутатов, чтобы инициировать процедуру импичмента главы государства.

