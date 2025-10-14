Израиль оставит КПП «Рафах» закрытым из-за невозвращения тел заложников 14.10.2025, 21:11

ХАМАС не выполнил свои обязанности.

Израиль не станет открывать 15 октября КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта. Страна также ограничит поток гуманитарной помощи в анклав, сообщает Ynet.

По данным портала, решение было принято в связи с нарушением палестинским движением ХАМАС обязательства по возвращению тел всех погибших заложников.

13 октября ХАМАС передал Израилю всех 20 остававшихся в плену живых заложников в рамках мирного соглашения. По данным The Times of Israel, ХАМАС передал Израилю тела только четверых заложников, еще 24 тела остаются в Газе.

В первой группе освобожденных были Алон Охель, Матан Ангрест, Эйтан Мор, Гали и Зив Берман, Омри Миран и Гай Гильбоа-Даллал, во второй — Элькана Бухбут, Бар Куперштейн, Максим Харкин, Сегев Кальфон, Эйтан Горн, Давид Кунио, Ариэль Кунио, Нимрод Коэн, Авинатан Ор, Йосеф Хаим Охана, Матан Ценгаукер, Эвьятар Давид, Ром Браславски.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com