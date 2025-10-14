Израиль оставит КПП «Рафах» закрытым из-за невозвращения тел заложников
- 14.10.2025, 21:11
ХАМАС не выполнил свои обязанности.
Израиль не станет открывать 15 октября КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта. Страна также ограничит поток гуманитарной помощи в анклав, сообщает Ynet.
По данным портала, решение было принято в связи с нарушением палестинским движением ХАМАС обязательства по возвращению тел всех погибших заложников.
13 октября ХАМАС передал Израилю всех 20 остававшихся в плену живых заложников в рамках мирного соглашения. По данным The Times of Israel, ХАМАС передал Израилю тела только четверых заложников, еще 24 тела остаются в Газе.
В первой группе освобожденных были Алон Охель, Матан Ангрест, Эйтан Мор, Гали и Зив Берман, Омри Миран и Гай Гильбоа-Даллал, во второй — Элькана Бухбут, Бар Куперштейн, Максим Харкин, Сегев Кальфон, Эйтан Горн, Давид Кунио, Ариэль Кунио, Нимрод Коэн, Авинатан Ор, Йосеф Хаим Охана, Матан Ценгаукер, Эвьятар Давид, Ром Браславски.