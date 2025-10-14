Сикорский: Войну в Украине остановить проще, чем конфликт на Ближнем Востоке 14.10.2025, 21:49

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши рассказал, что для этого нужно сделать.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции сказал, что конец полномасштабному российскому вторжению в Украину может положить один телефонный звонок, пишет «Европейская правда».

По мнению Сикорского, для окончания войны в Украине нужно только решение Владимира Путина о выводе российских войск и его звонок главе Генштаба РФ Валерию Герасимову.

Именно поэтому, добавил глава польского МИД, решение конфликта в Украине проще, чем окончание войны на Ближнем Востоке.

На вопрос, растут ли шансы на звонок Путина Герасимову, Сикорский ответил, что «они растут, когда российская экономика начинает тормозить».

«Украина показала, что уже 10 лет сдерживает Путина на Донбассе. Путин не выиграет. Нужно показать, что мы готовы поддерживать Украину в среднесрочной перспективе, и реализовать наши западные санкции в отношении российской нефти, газа и технологий», — добавил он.

