Белоруса в цирке покалечил клоун 15.10.2025, 5:23

Прямо во время выступления.

В январе 2024 года житель Гомеля Сергей (имя изменено) пошел в цирк. Во время выступления клоун пригласил нескольких зрителей на манеж, чтобы они помогли в номере. Сергей тоже вышел, и об этом ему потом пришлось пожалеть, пишет «Зеркало».

По материалам суда, клоун должен был с разбега запрыгнуть зрителям на вытянутые руки. Однако во время прыжка артист случайно ударил Сергея по руке, и тот почувствовал сильную боль в плече.

Поскольку боль не проходила, на следующий день мужчина обратился в больницу, где ему поставили диагноз — разрыв сухожилия бицепса левого плеча. Рука плохо двигалась, и Сергея поставили в очередь на операцию.

После этого мужчина подал в суд на Гомельский государственный цирк, требуя 10 тысяч рублей за моральный ущерб. Но до суда дело в итоге не дошло: стороны договорились мирно.

Компенсацию — 700 рублей — пострадавшему выплатил индивидуальный предприниматель, отвечавший за программу. После этого Сергей отозвал иск, а суд прекратил рассмотрение.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com