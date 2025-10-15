Белоруса в цирке покалечил клоун
- 15.10.2025, 5:23
Прямо во время выступления.
В январе 2024 года житель Гомеля Сергей (имя изменено) пошел в цирк. Во время выступления клоун пригласил нескольких зрителей на манеж, чтобы они помогли в номере. Сергей тоже вышел, и об этом ему потом пришлось пожалеть, пишет «Зеркало».
По материалам суда, клоун должен был с разбега запрыгнуть зрителям на вытянутые руки. Однако во время прыжка артист случайно ударил Сергея по руке, и тот почувствовал сильную боль в плече.
Поскольку боль не проходила, на следующий день мужчина обратился в больницу, где ему поставили диагноз — разрыв сухожилия бицепса левого плеча. Рука плохо двигалась, и Сергея поставили в очередь на операцию.
После этого мужчина подал в суд на Гомельский государственный цирк, требуя 10 тысяч рублей за моральный ущерб. Но до суда дело в итоге не дошло: стороны договорились мирно.
Компенсацию — 700 рублей — пострадавшему выплатил индивидуальный предприниматель, отвечавший за программу. После этого Сергей отозвал иск, а суд прекратил рассмотрение.