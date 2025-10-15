закрыть
15 октября 2025, среда
В НАТО поймали Путина на лжи

  • 15.10.2025, 7:48
В НАТО поймали Путина на лжи

Россия не способна ответить на Tomahawk.

Североатлантический альянс пока не наблюдает, что Россия производит новое оружие, как заверял диктатор Владимир Путин.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО, сообщает РБК-Украина.

«Что касается реакции на Tomahawk, да, я считаю, что мы не видим новых видов вооружений. Разработки россиян на самом деле не включали ни одного нового вооружения - ни одно новое оружие не было введено. Мы наблюдаем обычные циклы испытаний, которые Россия продолжает в рамках своих военных программ на протяжении всего конфликта», - отметил он.

По словам чиновника Альянса, скорее всего реакция России будет проявляться в безответственной риторике с бряцанием ядерным оружием.

Также он предположил, что возможно обострение конфликта вдоль всей линии фронта и новые удары по Украине в качестве «наказания».

«Но я не считаю, что существует какая-то конкретная, неожиданная реакция, которую россияне могли бы осуществить, что была бы непредсказуемой», - обратил внимание представитель НАТО.

Что сказал Путин

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что ответ России на возможные поставки Украине ракет Tomahawk - «это усиление ПВО».

Также глава Кремля заверял, что в России могут уже в ближайшее время объявить появление «новых видов оружия».

По словам Путина, уже проходят «успешные испытания».

