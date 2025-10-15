Страны НАТО могут начать сбивать российские самолеты с ракетами на борту 6 15.10.2025, 9:39

2,386

Новые правила применения силы обсудят сегодня.

В НАТО обсуждают возможность сбивать российские военные самолеты, вторгающиеся в воздушное пространство стран альянса, сообщил The Telegraph осведомленный источник. По его словам, при принятии решения об уничтожении истребителя предлагается ориентироваться на наличие на его борту ракет для ударов по наземным целям, а также на траекторию полета воздушного судна. Также главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич предложил создать единую систему противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы устранить «национальные оговорки» — ограничения, накладываемые отдельными странами-членами на использование своих вооружений.

Вопрос о новых правилах применения силы будет обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО в среду, 15 октября. До этого, по данным источников Financial Times (FT), страны альянса предложили ослабить ограничения для пилотов, патрулирующих восточную границу блока, чтобы они могли открывать огонь по целям, нарушающим воздушные границы. С такой идеей выступили страны Восточной Европы при поддержке Франции и Великобритании. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс готов применять силу, но только против тех российских самолетов, которые представляют прямую угрозу.

В конце сентября представители стран НАТО предупредили Москву о готовности сбивать российские самолеты, вторгающиеся в их воздушное пространство. Главы посольств Великобритании, Германии и Франции отметили, что Россия намеренно нарушает воздушные границы боевыми самолетами и дронами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com